Decimomannu, cittadini a quattro zampe chiamati dal Comune per partecipare al microchip day

Una delle tante iniziative messe in campo a favore del benessere animale, una pratica che conta il sostegno da parte delle istituzioni per sensibilizzare sempre più al rispetto di pelosi, pennuti e di tutte le specie. “L’amministrazione Comunale con il supporto del Comando di Polizia Locale di Decimomannu, in collaborazione con la ASL di Cagliari, organizza per il giorno giovedì 9 novembre 2023, a partire dalle ore 9.00, presso il Polo Fieristico “Santa Greca” il Microchip Day ovvero una giornata di microchippatura gratuita rivolta a tutti i possessori di cani non dotati di microchip.

Un momento essenziale della citata iniziativa è rappresentato dalle giornate organizzate annualmente dal Comune di Decimomannu e dedicate all’identificazione elettronica gratuita dei cani mediante inserimento di microchip da parte dei veterinari della ASL Cagliari.

È importante sapere che i cani devono essere muniti di microchip giacché l’iscrizione all’anagrafe canina è prevista dalla normativa in materia e, pertanto, è assolutamente obbligatoria. Chiunque detiene un cane, infatti, deve far applicare al proprio animale il microchip identificativo volto alla necessaria registrazione presso la banca dati nazionale dell’anagrafe canina. Il microchip consente l’immediata identificazione del cane in caso di smarrimento e rappresenta, inoltre, un deterrente contro i furti dei nostri amici a quattro zampe.

Il 9 novembre 2023, dunque, chi detiene un cane ed è interessato potrà sottoporre gratuitamente il proprio cane alle procedure di identificazione elettronica previa prenotazione, precisando che verranno accettati tutti i cani dei comuni della ASL Cagliari”.