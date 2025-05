Decimomannu, bimba nasce nella rotonda a ridosso della Ss 130: teatro di numerosi incidenti stradali, questa volta ha regalato la vita. Aveva fretta di venire al mondo e non ha aspettato di arrivare in ospedale: ecco allora che l’equipaggio del 118 ha accolto tra le braccia la piccolina per consegnarla direttamente alla mamma.

La notizia, riportata da “Vulcano Notizie”, racconta una storia a lieto fine per la gioia di tutti e la coincidenza del luogo dove è avvenuta: una rotonda maledetta segnata da numerosi incidenti stradali, anche mortali e che ora, invece, verrà ricordata anche benevolmente grazie a questo lieto evento.