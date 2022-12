Decennale Fdi, Truzzu: “Una scommessa vinta, oggi vincere la sfida del governo delle città”

Rispondendo alle domande del moderatore del dibattito Nicola Rao, direttore del Tg2, raccontando la sua esperienza di militante e sindaco, Truzzu ha ricordato i difficili esordi con l’uscita dal Pdl:

“Avevamo la necessità di riprendere un percorso politico e di vita, tirare fuori le nostre bandiere dai cassetti e costruire qualcosa di nuovo, che unisse ciò che di buono avevamo fatto con lo sguardo rivolto al futuro. Questa è stata la scommessa di quel pazzo 2012.”

“L’idea -ha proseguito il primo cittadino di Cagliari- era quella di non rifare Alleanza nazionale ma un soggetto sì di destra ma aperto ad altre esperienze culturali politiche, associative e umane.”

Il capoluogo sardo è stata una delle primissime città in Italia ad avere una costante crescita per Fdi.

“Siamo stati i primi a crederci e ad avere percentuali oltre il 10%. Alla base conta molto la credibilità personale, una semina negli anni rispettata e conosciuta da tutti. Oggi chi viene da noi ha un quadro di regole ma sa che ha la libertà di fare e proporre.”

L’impresa di vincere a Cagliari, provenendo da una storia ben precisa, ha messo in evidenza il fatto che gli spazi di crescita erano enormi e la strada giusta.

“Sono molto felice di essere diventato sindaco a Cagliari “, ha detto Truzzu alla platea a romana.

“Ho avuto predecessori, nella mia parte politica, assolutamente importanti. Il confronto è uno stimolo continuo ma io sarò soddisfatto solo quando sarò riuscito a trasformare per davvero Cagliari soprattutto a livello infrastrutturale.”

Il sindaco ha indicato nel nuovo waterfront una delle grandi opere della nuova Cagliari, con la trasformazione del lungo tratto di mare che va da Giorgino fino a Sant’Elia insieme alla rigenerazione di vie storiche come Trieste, Merello, Buoncammino, Dante.

“Sono soddisfatto del lavoro fin qui fatto. Tutti gli indicatori dicono che Cagliari sia in ulteriore crescita: da noi si vive molto bene, lo capiscono i cittadini e i visitatori. Noto che sempre più persone, in particolare professionisti, si trasferiscono o pensano di venire qui.

Ci sono opportunità imprenditoriali e di lavoro, il tessuto produttivo è molto vivace.”

Certo- dice Truzzu- ci sono i problemi come in tutte le città del mondo e, in ogni caso, lavoriamo ogni giorno per trovare le migliori soluzioni possibili per risolverli.”