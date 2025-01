Tutto fermo fino alla pronuncia dei giudici della Cassazione. Solo dopo quella sentenza, ultimo grado di giudizio, la giunta per le elezioni si esprimerà. E’ questa la decisione presa questa mattina dall’organo presieduto da Giuseppe Frau eletto consigliere nelle liste di “Uniti con Todde”, che ha riferito di una seduta tranquilla, con una discussione ampia e una decisione finale condivisa. Nella seduta di oggi è stato eletto vicepresidente Stefano Tunis, centrista, esponente dell’opposizione di centrodestra.

Nulla di fatto dunque, come era prevedibile: si aspetta il ricorso della Todde al tribunale ordinario, potrà farlo entro il 3 febbraio ma probabilmente lo presenterà già in settimana, poi il 4 ci sarà una nuova riunione della giunta per le elezioni che ha così deciso di prendere tempo. Ma qualunque decisione verrà presa solo dopo l’ultimo grado di giudizio, ovvero solo dopo la sentenza della Cassazione, facile intuire che trascorreranno nel frattempo diversi mesi.

Alessandra Todde, esponente di primo piano dei 5 stelle, è stata dichiarata decaduta da consigliere regionale, e di conseguenza da presidente della Regione, lo scorso 3 gennaio per irregolarità nelle spese elettorali. I giudici del collegio elettorale di garanzia della corte d’appello le contestano almeno sette irregolarità, le più gravi la mancanza di un mandatario elettorale e l’assenza di un conto corrente dedicato.