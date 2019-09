Davide Deiana, 25 anni, da Quartu al sogno di Sanremo: canterà i suoi brani in lingua napoletana

Mancano appena 3 giorni all’inizio dell’atteso concorso canoro Internazionale “SanremoCantaNapoli”. Tanto atteso soprattutto in Sardegna per il bravo artista , cantante e musicista di Quartu Sant’Elena, il 25enne Davide Deiana, in partenza per la Città dei Fiori, sogno di tanti giovani cantanti italiani.

“SanremoCantaNapoli” consegnerà ai tre vincitori del concorso, a pari merito, una Borsa di Studio da € 1.000,00 cadauno. La Borsa è messa gentilmente a disposizione dalla Società petrolifera italiana ENI, Energy Store, e sarà consegnata ai vincitori, direttamente dai suoi dirigenti, la sera della finalissima, venerdì 27settembre al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo.

Cosa abbia spinto a sviluppare questa particolare iniziativa che avvicina Napoli a Sanremo (comunque sono le due uniche città musicali del nostro Paese), lo chiediamo direttamente al promotore, nonché direttore artistico, il giornalista di Sanremo Ilio Masprone:

“La storia parte da quando sono venuto a conoscenza che nel ’32 qui a Sanremo si tenne il primo Festival Napoletano, ideato dall’allora direttore del Casinò Luigi De Santis, napoletano Doc; un appuntamento dedicato alla musica partenopea, ma il vero scopo era di portare nelle sale da gioco il napoletano, risaputo per essere un grande appassionato dei tavoli verdi. Il Festival durò due anni, poi si interruppe per essere ripreso nel ‘54 a Napoli; durò fino al 1974 quando venne definitivamente soppresso per motivi tutti napoletani”.



Quindi vuol dire che l’idea nasce da quella sua scoperta?

“Sostanzialmente si. Ne parlai con il Sindaco di Sanremo Albero Biancheri, con il Cda della casa da gioco di allora e tutti convennero che fosse un’ottima idea, da riprendere nella stessa location di un tempo. Detto fatto: la prima edizione dell’anno scorso, con grande sorpresa, andò benissimo: il Teatro del Casinò è stato pieno per le quattro serate e così l’Ariston, la sera dopo. Andò molto bene anche il Defilè di Moda che ci siamo inventati sulla scalinata esterna del Casinò, che è stato un momento di grande stile italiano, tant’è che verrá ripetuto sabato 28, con l’esibizione anche dei 3 vincitori”.

Allora ci spieghi il meccanismo di quest’altro appuntamento con la musica napoletana e cosa avverrà all’interno della casa da gioco.

“Si comincia con 10 concorrenti, che arrivano anche dall’estero, e che presentano un brano edito ed uno inedito (in gara), stessa cosa la sera dopo con altri 10 finalisti, mentre venerdì tutti i 20 selezionati si esibiranno nella finalissima che decreterà i tre vincitori a pari merito i quali riceveranno, oltre un bellissimo premio in argento realizzato dall’orafo Michele Affidato, anche una Borsa di Studio da € 1.000 cadauno, messa a disposizione da ENI Energy Store; naturalmente a giudicare i giovani sarà una Giuria di Qualità con la giornalista de La Stampa di Torino Marinella Venegoni presidente, con lei il maestro Freddy Colt, l’esperto di Festival Romano Lupi, Caterina Bergo della Sinfonica di Sanremo, Marino Bartoletti della Rai, il direttore d’Orchestra Enzo Campagnoli, il cantante Mario Maglione e il regista Rai Marco Simeoli.

Quanto agli ospiti aspettiamo Adriano Pennino, la popolare attrice Lucia Cassini (ha lavorato con Totò), Concetta De Luisa, vincitrice del Festival di Napoli 2018 e il grande Pippo Baudo. Le serate sono condotte dal giornalista Rai, Massimo Proietto e dall’attrice Miriam Candurro (dalla Fiction de I Bastardi di Pizzo Falcone), mentre l’intrattenitore del Defilè di Moda sarà curato da Cristiano Gatti ed Elena Presti, attrice e cantante”.



E poi il Recital di Miranda Martino concluderà il ciclo napoletano?

“Esatto. Alla veneranda età di 86 anni la cantante Miranda Martino sarà l’ospite d’onore che avrà anche il compito di chiudere questa seconda edizione che, comunque, sarà anticipata dal Defilè di Moda che si terrà sulla scalinata esterna del Casino (alle 16,30), coordinata dalla Confartigianato Piemonte che presenta la nuova collezione inverno primavera. Nel concerto della Marina anche la cantante Francesca Ferrara di Ventimiglia, vincitrice della prima edizione di “SanremoCantaNapoli”, altro cantante Mario Maglione (considerato l’erede di Murolo), l’intervento del cantautore ligure Franco Fasano e la regia del napoletano Marco Simeoli. Il tutto con le coreografie della sigla e accompagnamento del ballerini della Scuola di Danza Città di Sanremo di Luisella Vallino e della scuola “Cerchio d’Oro” di Imperia. Miranda, tra l’altro, venerdì pomeriggio al Teatro, presenterà il suo libro scandalo: “Caduta in un

gorgo di torpide passioni”.

Ma qual è il vero scopo di questo concorso internazionale e che futuro potrà avere?

“Se avremo la capacità e un po’ di fortuna, perché ci vuole sempre, di trovare anche solo una canzone inedita che sia in grado di “sfondare” nel mondo, avremmo raggiunto un primo obbiettivo; per il futuro in programma ci sono grandi novità a partire dal fatto di realizzare, la terza edizione, il più vicino possibile alla data del “Festival della Canzone”, così da allungare il periodo festivaliero:sarebbe un bene anche per la città che ne guadagnerebbe sul piano turistico economico”.

Un’ultima domanda. Quanto costa l’evento e da dove arrivano i finanziamenti?

“Questa seconda edizione avrà un costo complessivo che si aggira, più o meno, intorno ai cinquantamila Euro; qui intervengono in parte il Casinò Municipale, in minima parte (per questo primo anno) lo stesso Comune di Sanremo, e quattro sponsor privati, per la differenza, diciamo pure che si tratta di un investimento, certo a lunga scadenza.

Ed ovviamente grande tifo in Sardegna per il bravo e telegenico artista cantante e musicista DAVIDE DEIANA, che si è preparato nei mesi di Luglio e Agosto di questa torrida estate 2019, oltre a lavorare tra serate e matrimoni in Sardegna e balli folkloristici col Gruppo folk al quale orgogliosamente appartiene “Città di Quarto” in giro per la Francia.

I 2 Brani che canterà? Top Secret, naturalmente e, rigorosamente, in Lingua Napoletana!