Davide da Uta protagonista di “Affari Tuoi”: l’apicoltore, accompagnato dalla mamma, porta a casa 22 mila euro e, soprattutto, un’esperienza che porterà sempre nel cuore.

Partito benissimo, ha trovato al terzo tiro Gennarino, a metà partita ha pescato diversi pacchi rossi: tra un tiro e l’altro ha parlato con orgoglio del suo paese, dei reperti archeologici e dei nuraghi.

Davide ha conservato il suo pacco sino alla fine, il numero 14, ha accettato 10 mila euro, “io mi sono divertito” ha espresso commosso tra le lacrime. È andato sul sicuro, non ha voluto rischiare “ma io sono felice lo stesso” ha detto.

La vincita più grande, insomma, non è quella economica ma personale: nuove amicizie, giornate divertenti trascorse in compagnia e un’occasione d’oro per far conoscere un’altro aspetto della Sardegna.