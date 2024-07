Dalla Sardegna in tutta Europa con biglietti aerei scontati: dalla Regione 5 milioni per tutti i residenti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dalla Sardegna in tutta Europa con biglietti aerei scontati di un quarto del loro costo: finalmente una buona notizia per i sardi, tutti e senza limiti di età.

“Con una delibera di giunta approvata il 28 giugno sugli aiuti sociali per il trasporto aereo mettiamo a disposizione di tutti i cittadini residenti un’importante misura di sostegno alla mobilità con una dotazione finanziaria complessiva di circa 5 milioni di euro per il solo 2024. Sarà possibile viaggiare dalla Sardegna in tutto lo spazio economico europeo con l’abbattimento di un quarto del costo del biglietto per ogni singola tratta”, conferma l’assessore regionale dei Trasporti, Barbara Manca.

Al momento, infatti, sono state presentate istanze di rimborso per un importo pari a circa 50.000 euro. Le risorse disponibili ammontano a circa euro 6.500.000 per l’anno 2023 e a euro 4.965.406 a decorrere dal 2024. La misura consiste in un contributo sul prezzo del biglietto aereo, comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore all’utente (sono compresi servizi come ad esempio bagagli extra, imbarco prioritario), sulle rotte di collegamento tra la Sardegna e gli aeroporti situati all’interno dello Spazio economico europeo: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi e Polonia. Le uniche rotte escluse sono quelle in regime di continuità territoriale.

L’elemento principale della nuova proposta è l’estensione della misura a tutti i cittadini residenti in Sardegna, indipendentemente dalle fasce d’età. Fino ad ora i contributi potevano essere richiesti solo dai giovani fino al 26° anno di età e dagli over 65.