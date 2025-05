Tanti successi per i giovani campioni locali che dimostrano ancora una volta quanto grinta e tenacia possono portare grandi soddisfazioni.

Le ragazze della Ginnastica Ritmica ieri si sono esibite a Lignano Sabbiadoro aggiudicandosi il primo posto: campionesse nazionali 2025.

Ottimi risultati per gli atleti della GP Assemini (Michele, Daniele, Andrea, Roberto e Claudio) che hanno gareggiato a Brugnera per i Campionati Italiani Master di Staffetta ottenendo (Secondo posto nella 4×100 SM45, Secondo posto nella 4×400 SM45 e Primo posto e titolo di campioni nazionali SM45 nella staffetta svedese), tanti “complimenti a Filippo Mascia del CDM di Assemini che al Campionato Europeo di Taekwon-do ITF disputato qualche giorno fa in cui ha ottenuto risultati più che lusinghieri”. Selezionato dalla Nazionale italiana per le categorie di combattimento junior -55 kg e forme a squadre.

In combattimento si è fermato agli ottavi (perdendo con colui che è diventato campione europeo).

In forme a squadre si è vinto il titolo, quindi lui e i suoi compagni di squadra sono diventati campioni europei.

Nuovo traguardo internazionale per la palestra You Li Tai Kung Fu di Assemini: bronzo per Gianluigi Bisoni agli Europei in Grecia.

Ancora un risultato di prestigio per la scuola di arti marziali You Li Tai Kung Fu di Assemini: Gianluigi Bisoni si è aggiudicato la medaglia di bronzo all’8ª edizione degli *European Traditional Wushu Championships*, svoltasi dal 30 aprile al 5 maggio a Heraklion, in Grecia.

Sotto la guida esperta del Maestro Giancarlo Manca, Bisoni conferma il suo valore internazionale dando continuità a un percorso agonistico di altissimo livello, già coronato nel 2023 con un altro bronzo ai Campionati Mondiali disputati in Cina.

Il risultato è motivo di grande orgoglio anche per il Maestro Manca, direttore tecnico della Nazionale Italiana di Wushu, che da anni si distingue per la sua capacità di formare atleti di livello mondiale, unendo competenza, passione e dedizione.

La medaglia conquistata in terra greca rappresenta non solo un successo personale per l’atleta asseminese, ma anche un importante riconoscimento per l’intero movimento italiano del Wushu tradizionale.

Ultimo, ma non per importanza, il successo tra i cadetti U16 dell’asseminese Enrico Deplano (Amsicora) nell’esathlon con 3709 punti, nella competizione che ha visto assegnare i titoli sardi delle prove multiple di atletica, disputati nello Stadio dei Pini a Sassari.