Dal nord al sud weekend sulla neve per migliaia di sardi

Weekend sulla neve per migliaia di sardi che hanno deciso si avventurarsi nei luoghi imbiancati: dal nord al sud dell’Isola le cartoline più belle di una insolita natura caratterizzata, generalmente, da sole e mare.

Tutti in coda dalle prime ore del giorno per toccare con mano la soffice neve che, un po’ ovunque, ha ricoperto monti, alberi e nuraghi: ecco la magia dell’inverno, quello che regala candidi fiocchi. Tanto freddo, non c’è dubbio, temperature sotto zero alle quali i sardi non proprio sono abituati ma per tutto c’è sempre un lato positivo da cogliere: da Sinnai in su, centinaia sono le immagini che raccontano la Sardegna imbiancata.