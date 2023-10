Dal liceo alle passerelle nazionali: Michela Artizzu è “Miss La Via del Mare”

Bella e con la testa sulle spalle: a 19 anni Michela ha già le idee chiare e tanti sogni da rincorrere. È lei la nuova reginetta sarda, la fascia al petto appena conquistata la stringe con orgoglio e le permette di accedere ai concorsi oltre mare.

Diplomata al liceo delle scienze umane Motzo di Quartu, si racconta a Casteddu Online:

“Provengo da una famiglia che mi ha trasmesso sin da piccola i più importanti e sani valori, in modo particolare quelli dell’umiltà, del rispetto e dell’altruismo.

Allo stesso tempo vorrei prendermi il merito di essere stata una giovane coraggiosa per essere andata contro lo stereotipo secondo cui una ragazza di paese, e soprattutto di un’isola che spesso viene ritenuta marginalizzata rispetto al resto delle regioni d’Italia, non può emergere.

In tanti mi hanno cercato di scoraggiare ma ciò che più mi caratterizza è l’essere una grande sognatrice; come in ogni percorso di crescita anche nel mio cammino ci sono stati vari ostacoli ma non mi hanno mai portato ad arrendermi, anzi mi hanno rafforzata e invogliata a fare sempre di meglio”. Il mondo della moda è sempre stato nei suoi sogni: “Fin da piccola ho avuto la passione per la moda e la passerella.

Mi ricordo ancora quando da piccola i miei genitori mettevano in tv sfilate di moda e allora io correvo immediatamente a prendere i tacchi di mia madre, che mi stavano grandissimi, e imitavo le modelle in tv con la speranza di poterci essere io al loro posto in futuro.

Al compimento dei miei 18 anni ho deciso di iscrivermi ai primi concorsi di bellezza che mi hanno dato modo di intraprendere nuove esperienze nell’ambito della moda. Mi hanno fatto scoprire un mondo nuovo, un mondo che ha superato ogni aspettativa: in passerella porto me stessa, dimenticandomi di tutto ciò che mi circonda, ogni timore svanisce, ogni preoccupazione viene messa da parte, e a prendere il sopravvento sono solo le emozioni positive che esterno con un gran sorriso.

Da qui a un mese ho avuto l’occasione di conoscere Francesco Locci, colui che dirige l’agenzia di moda alla quale sono entrata a far parte come modella, fashion Squad Agency”. In poco tempo Artizzu è diventata la testimonial di importanti brand

“molti dei quali della nostra amata terra” e di andare, quindi, ben oltre la classica competizione con le altre modelle.

“Ho preso parte al concorso proposto dall’agenzia che si è svolto in due tappe, una nel parco Andrea Parodi a Flumini di Quartu il 7 ottobre e la seconda in Viale Colombo a

Quartu Sant Elena il 21 ottobre dove sono stata qualificata come “Miss La Via del Mare” aggiudicandomi il primo posto che mi permetterà di accedere direttamente alla nazionale del concorso “Una ragazza per il cinema” che avrà sede al teatro antico di Taormina in Sicilia”. Una strada, quindi, da percorrere a testa alta e con i tacchi ai piedi, che ha il profumo delle passerelle: Madre Natura, senza dubbio, ha giocato un ruolo importante ma non fondamentale quanto la tenacia di trasformare i sogni in realtà. Una dedica speciale è rivolta a “tutte le persone che hanno sempre creduto in me e mi hanno sostenuto in questa vincita, che dedico al mio caro nonno Antonio salito in cielo 2 anni fa, che spero mi guardi da lassù con grande orgoglio”.