Dal banchetto di Sardara alla Giunta Truzzu, è ufficiale: Andrea Floris nuovo assessore allo Sport Giunta Truzzu: ecco cosa cambia

Ora è ufficiale. Andrea Floris, segretario provinciale Udc e tra i fedelissimi di Giorgio Oppi è il nuovo assessore comunale di Cagliari allo Sport. Tra i partecipanti al contestato banchetto proibito alle terme di Sardara in piena zona arancione, un fatto che ha portato all’apertura di un’indagine da parte della procura di Cagliari, Floris prende il posto del leghista Carlo Tack, silurato oggi dal sindaco Paolo Truzzu. È lo stesso sindaco a comunicarlo in una nota dove si trovano tutti i vari settori ricoperti dagli assessori. Truzzu ringrazia Tack “per il lavoro svolto al servizio dei cittadini cagliaritani”, ma è un ringraziamento che potrebbe non bastare a placare l’ira della Lega, che nei giorni scorsi aveva difeso a spada tratta Tack, dicendosi pronta ad abbandonare la maggioranza. E il partito del Carroccio, adesso, è a secco: zero assessorati nella città capoluogo della Sardegna.

Ecco le nuove deleghe assessoriali: Giorgio Angius di Vicesindaco e Assessore della Pianificazione strategica e dello sviluppo Urbanistico e Verde pubblico con delega a: Pianificazione Strategica, Pianificazione Territoriale, Ambiente ed Energia, Edilizia Privata, Politiche Europee, Progettazione, Esecuzione, Gestione e Manutenzione Parchi e Giardini, Gestione Verde Pubblico, Politiche per il benessere degli animali;

Alessio Mereu Assessore delle Politiche per la Mobilità e dei Servizi Tecnologici con delega a: Mobilità Urbana e Viabilità (strade, marciapiedi e lungomare), Impianti e Servizi Tecnologici, Reti (elettrica, idrica, fognaria e del gas), Trasporto Pubblico Locale, Toponomastica;

Maria Dolores Picciau, Assessore della cultura e spettacolo con delega a: Attività culturali, Gestione Musei e Centri Culturali, Spettacolo ed Eventi, Film Commission;

Andrea Floris Assessore dello sport, patrimonio e tributi, con delega: allo Sport, patrimonio, tributi e protezione civile, Programmazione Housing Sociale;

Alessandro Guarracino Assessore dell’innovazione tecnologica, ambiente e politiche del mare con delega a: Sistemi Informativi e Informatici, Statistica, Agenda Digitale ed Innovazione Tecnologica, Igiene del Suolo, Valorizzazione dell’Ambiente e Prevenzione Inquinamento, Rapporti con l’Autorità di Sistema Portuale, Nautica e Promozione della Vela;

Viviana Lantini Assessore delle politiche sociali, del benessere e della famiglia con delega a: Servizi di Assistenza Sociale, PLUS, Politiche per la Famiglia, Minori, i Soggetti fragili e la Terza Età, Relazioni con le Aziende Sanitarie Locali e i Presidi Socio-Sanitari, Politiche per la Promozione del Benessere dei Cittadini;

Alessandro Sorgia Assessore delle attività produttive, turismo e promozione del territorio con delega a: Attività Produttive, Commercio e Artigianato, SUAP, Turismo, Ambulantato, Mercati ed Industria;

Gabriella Deidda Assessore dei lavori pubblici e politiche per la casa con delega a: Programmazione, Coordinamento, Progettazione ed Esecuzione di Lavori Pubblici, di Edilizia Annonaria, Scolastica, Sportiva, Edilizia e Impianti Cimiteriali, Edifici Comunali Residenziali e per Uffici, nonché relative Aree Cortilizie o Pertinenziali, Piazze e Centri Sociali, Impianti Sportivi. Progettazione, Realizzazione e Gestione di Edilizia Residenziale Pubblica, comprese le Aree Cortilizie;

Rita Dedola Assessore degli Affari generali, pubblica istruzione, politiche universitarie e del diritto allo studio, politiche giovanili e Pari opportunità con delega a: Affari Generali, Provveditorato ed Economato, Decentramento, Servizi Demografici, Elettorali e Cimiteriali, Pubblica Istruzione, Rapporti con l’Università, Politiche Giovanili e Pari Opportunità.

Il Sindaco Truzzu riserva a se complessivamente tutte le funzioni non assegnate per effetto del Decreto, in particolare, quelle di seguito elencate: Bilancio; Società partecipate; Personale; Avvocatura; Polizia locale.

Il sindaco desidera ringraziare l’avv. Carlo Tack per il lavoro svolto al servizio dei cittadini cagliaritani