Da Mamoiada a Nuoro per rubare un’auto, giovane coppia di ladri finisce in manette

Tentato furto sventato all’alba a Nuoro da parte della polizia. Gli agenti delle Volanti, durante un controllo nella via Zuddas, intorno all’una di notte, hanno visto due persone che, dopo aver aperto gli sportelli di una Fiat Grande Punto, sono fuggiti a gambe levate, entrando in un giardino. I due sono stati inseguiti a bloccati. alla richiesta di spiegazioni, hanno dato risposte vaghe e contradditorie. Inoltre, a pochi centimetri dai due, gli agenti hanno recuperato una centralina d’auto di marca Magneti Marelli, sicuramente poggiata in maniera frettolosa a ridosso del muretto dove si trovavano. Da una successiva perquisizione nell’autovettura di uno due giovani, gli operatori rinvenivano altre due centraline d’auto, una di marca Bosch e un’altra di marca Magneti Marelli. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare il tentato furto dell’auto da parte della coppia, che è stata arrestata.