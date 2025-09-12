Da Capoterra a Villasimius per insegnare: la docente scrive al ministro Valditara. 75 chilometri da percorrere al giorno tra strade proibite e mezzi pubblici assenti e lo stipendio che in parte vola via per le spese di viaggio, come il tempo impiegato a raggiungere la sede della scuola e tornare poi a casa. Alessandra Boi ha esperesso la problematica al ministro dell’Istruzione e a Open che ha riportato integralmente la lettera della docente sarda.

Il problema del pendolarismo scolastico al centro dell’attenzione, quindi, che mette in evidenza come la distribuzione delle cattedre disponibili spesso non coincide con la residenza dei docenti.