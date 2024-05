Da Alessandra Todde e i 5 stelle ancora più soldi al superstaff milionario della Regione creato da Solinas

cagliari

Quando erano all’opposizione, i 5 stelle che ora sono in giunta si erano scagliati a testa bassa contro il superstaff. In campagna elettorale i grillini avevano promesso un deciso intervento contro l’uso di soldi pubblici per alimentare il poltronificio della precedente giunta regionale. Invece, vinte le elezioni, non solo non c’è traccia di spending review, ma salgono anche i compensi, come quello al segretario generale arrivato da Roma Saverio Lorusso, aumentato di 50mila euro, che con 250mila euro all’anno guadagna più del presidente della Repubblica.