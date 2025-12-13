Nel pomeriggio di venerdì, i carabinieri della Stazione di Quartu Sant’Elena hanno rintracciato e tratto in arresto un operaio 45enne, residente in città, in esecuzione di un’ordinanza di sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del controllo elettronico.

Il provvedimento scaturisce dall’attività investigativa avviata dopo una querela formalizzata lo scorso maggio presso la Stazione dei Carabinieri di Decimomannu dalla ex compagna dell’uomo. In quella circostanza la vittima aveva denunciato reiterate condotte persecutorie poste in essere dall’ex fidanzato nel corso di circa tre anni, caratterizzate da atteggiamenti minacciosi, possessivi e lesivi della sua integrità personale.

Le successive indagini hanno consentito di delineare un quadro indiziario ritenuto sufficiente dall’Autorità Giudiziaria per l’adozione della misura cautelare, finalizzata sia a tutelare la persona offesa, sia a prevenire la reiterazione delle condotte denunciate.

Rintracciato dai militari nel comune di Quartu Sant’Elena, l’uomo è stato arrestato e accompagnato presso il proprio domicilio per l’esecuzione della misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico.