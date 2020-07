Crolla parzialmente un’antica casa campidanese a Quartu: vigili sul posto

Crollo parziale di una casa storica campidanese disabitata e fatiscente in via Cavour, a Quartu. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto per la messa in sicurezza della struttura e dell’area. Fortunatamente nessun pedone o veicolo al momento erano in transito nell’area coinvolta.

Gli operatori hanno delimitato l’area e provveduto alla rimozione di altre eventuali parti pericolanti e quindi alla messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale del comune di Quartu Sant’Elena per la viabilità e per quanto di loro competenza.