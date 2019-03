Cristiano Ronaldo, lesione ai flessori della coscia: salta Cagliari-Juventus. Una vera beffa per chi aveva speso 50, 150 o addirittura 250 euro nella speranza di vedere alla Sardegna Arena il fenomeno portoghese della Juventus, “Dopo essere stato costretto a uscire al 30’ del primo tempo della sfida tra Portogallo e Serbia, valevole per le qualificazioni a Euro 2020, Cristiano Ronaldo è stato sottoposto in Portogallo ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di apparente modesta entità ai flessori della coscia destra. Le sue condizioni saranno monitorate e verrà sottoposto a nuovi accertamenti per definire la ripresa dell’attività agonistica”, questo il comunicato ufficiale della Juventus che spera di recuperare Ronaldo per la sfida di Champions contro l’Ajax.