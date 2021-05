Cristiano di Serafino: “Ristorante da 90 posti, Solinas venga a pranzo e mi spieghi come misurare l’aria”

L’arma è quella dell’ironia, ma nemmeno tanto accennata. Cristiano Aresu ha già iniziato a confermare gli ordini del cibo quando gli capita davanti agli occhi, sullo smartphone, la notizia della nuova ordinanza del presidente Christian Solinas. Zona bianca? Bene, ottimo, ma dentro i ristoranti devono essere garantiti 20 metri cubi d’aria per ogni cliente. E Aresu, per utilizzare un gioco di parole, sbianca in volto: “Non so come farò a misurare, gli spazi ce li ho e sono ampi. Ci sono novanta posti e non farò nemmeno tavolate perchè la mia clientela è datata. Ci sono anziani che non vogliono stare troppo vicini. C’è ancora paura, ovviamente del Covie. Sì, ma resta comunque il problema dei metri cubi d’aria a cliente da dover rispettare.

“Solinas è qui vicino”, osserva Aresu. Il suo ristorante, infatti, è in una delle stradine laterali alla via Roma dove si trova il Consiglio regionale: “Venga a mangiare da me e mi dica come fare. Ho lavorato bene”, per quanto solo all’aperto, “nell’ultima settimana. Chiedo a tutti di avere sempre rispetto delle regole per non ricadere, ad ottobre in un possibile lockdown”.