Proseguono senza sosta le ricerche di Cristian Carta, l’uomo scomparso dopo essersi allontanato tre giorni fa dalla propria abitazione nel cuore della notte dopo una lite con i genitori. Da quel momento di lui non si hanno più notizie.

E’ alto circa 1 metro e 65, ha barba e capelli scuri e, al momento dell’allontanamento, indossava una felpa grigia, pantaloni in felpa scuri e scarpe blu. Per individuarlo è stato messo in campo un ingente schieramento di uomini e donne, supportato anche dall’utilizzo di droni dotati di termocamera, che stanno perlustrando l’area senza sosta.

Intanto, familiari e amministrazione comunale lanciano un appello: “Se qualcuno lo avesse visto o dovesse avvistarlo, avverta immediatamente le forze dell’ordine”. Ogni segnalazione potrebbe rivelarsi decisiva per il buon esito delle ricerche di Cristian che sembra letteralmente inghiottito nel nulla.