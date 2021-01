Crisi di governo, le ultimissime: Conte domani al Colle per le dimissioni

l premier Giuseppe Conte salirà domani al Quirinale per rassegnare le dimissioni. Prima un passaggio in Cdm alle 9 per comunicare le sue intenzioni, poi andrà al Colle dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e formalizzerà la sua decisione. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi.

Subito dopo l’annuncio, il Movimento 5 Stelle ribadisce subito il suo sostegno al premier: “Il passaggio per il cosiddetto Conte ter è ormai inevitabile ed è l’unico sbocco di questa crisi scellerata”, dichiarano i capigruppo di Camera e Senato Davide Crippa ed Ettore Licheri. “Noi restiamo al fianco di Conte, continueremo a coltivare esclusivamente l`interesse dei cittadini, puntiamo a uscire nel più breve tempo possibile da questa situazione di incertezza che non aiuta. Dobbiamo correre sul recovery, seguire il piano vaccinazioni, procedere immediatamente ai ristori per le aziende più danneggiate dalla pandemia”.

Nella giornata di oggi, il Pd ha tentanto di convincere il premier che l’unica via per salvare il governo e cercare una maggioranza stabile fosse passare dalle sue dimissioni-lampo, passaggio ritenuto necessario per far emergere con chiarezza i ‘volenterosi’. I dem hanno assicurato a Conte che il suo ruolo “è imprescindibile” e che il Pd è comunque al suo fianco.

Tutta la notizia su https://www.quotidiano.net/cronaca/crisi-di-governo-ultimissime-1.5948960