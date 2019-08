Crescono i viaggi in Sardegna prenotati on line

Nel 2018, il 15,3% degli alloggi per le vacanze in Sardegna è stato prenotato via web o tramite application. Hotel, villaggi, case

private, campeggi e piazzole per camper, sono stati riservati direttamente mediante internet.

E’ questo ciò che emerge dal dossier realizzato dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna dal titolo “Trend del turismo e artigianato interessato alla domanda turistica”, su dati ISTAT 2018.

A livello territoriale la Sardegna si piazza 16esima. Prime Toscana e

Lombardia dove un quarto delle prenotazioni (25,7) è avvenuto grazie

alla rete. Segue l’Umbria con 25,4% mentre, all’opposto, si conta solo

un utente su dieci per la Campania (11,6%), la Puglia (11,7%) e la

Sicilia (11,9%).

A livello nazionale, l’analisi dei dati sul grado di utilizzo di

piattaforme di sharing economy nell’ambito dei servizi di alloggio,

indica come nel 2018 in Italia 6.686.00 internauti abbiano utilizzato

appositi siti web/app come Airbnb per trovare un alloggio contattando

direttamente un privato, pari al 20,2% del totale. La comparazione

europea vede il tasso di utilizzo di queste piattaforme in Italia in

linea con la media UE

La pratica di trovare alloggio sulla Rete è più diffusa tra i giovani

tra 25 e 34 anni (26,8%), tra i residenti nel Nord-Ovest (24,1% contro

il minimo del 12,4% del Sud) e nei comuni centro dell’area

metropolitana (23,9%).

“Negli ultimi anni – commenta Antonio Matzutzi, Presidente di

Confartigianato Imprese Sardegna – c’è stato un forte aumento dei

viaggi, ovvero di spostamenti fuori dal comune di residenza con

pernottamento, organizzati con prenotazione mediante internet. Nel

2018, l’aumento di queste pratiche è stato superiore del 46,0%

rispetto alla quota rilevata nel 2013”. “Queste modalità di acquisto

dei consumatori – continua Matzutzi – rendono quindi essenziale una

efficace presenza sulla Rete delle imprese che offrono servizi e

beni”.

La bassa percentuale di strutture prenotate via web è la risultante di

due fattori: la banda larga ancora poco fruibile dalle imprese della

Sardegna e la poca maturità digitale delle realtà produttive.

Per ciò che riguarda la banda larga, secondo dati recenti, poco più

della metà delle famiglie sarde ha accesso alla banda ultra larga.

Infatti, solo il 53,8% della popolazione della Sardegna è servita

dalla rete dati ad altissima velocità. L’elaborazione sull’offerta di

accesso ad Internet in banda ultra larga, rivela come la nostra Isola,

a livello nazionale, con una copertura del 53,8% della popolazione

(dato composto da una quota del 28,5% relativa alla velocità 30-100

Mbps e da una quota del 25,2% relativa alla velocità 100-1.000 Mbps),

occupi appena il 15esimo posto. Nella classifica, la cui media

nazionale è del 66% di copertura della popolazione, primeggiano la

Puglia con l’82,3%, la Sicilia con il 77,2%, la Liguria con il 75,7%,

il Lazio con il 73,9% e la Campania con il 72,3% mentre mostrano una

copertura nettamente distante dalla media, su cui influisce anche la

morfologia del territorio, la Valle d’Aosta con il 28,7%, il Molise

con il 37,6% e il Trentino-Alto Adige con il 39,2%.

Per quanto riguarda la maturità digitale delle realtà produttive,

analisi di pochi mesi fa rivelava come le imprese della Sardegna

fossero ancora insufficientemente digitali. Più di due terzi di

queste, infatti, ha un livello insufficiente di conoscenza

informatica. Al contrario, solo l’8% applica una buona o ottima

digitalizzazione dei processi produttivi e ricorre a tecnologie 4.0

nella gestione delle proprie attività. Secondo l’analisi, ben il 64%

delle imprese sarde ha un mediocre livello di informatizzazione

dichiarandosi, per questo, “esordiente digitale” o “apprendista”, il

28% ha intrapreso un primo cammino tecnologico qualificandosi

“specialista digitale”, mentre solo 8% ha già attuato un importante

processo verso la piena digitalizzazione.

“La rivoluzione digitale – conclude Matzutzi – interessa

orizzontalmente tutte le imprese. Nessun settore, nessuna attività

dell’artigianato e della piccola impresa deve esserne esclusa. Per

competere, le imprese dovranno crescere e saper coniugare le

tecnologie digitali alla tradizione, al saper fare e alla creatività”.