Si è svolto questa mattina a Sion l’interrogatorio al titolare del locale Le Constellation Jacques Moretti. L’uomo ha risposto alle domande delle parti civili in causa per la tragedia avvenuta la notte di capodanno nel suo locale, dove sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite.

Moretti ha chiarito il perché non sono stati usati gli estintori: “Nessuno l’ha usato perché tutti pensavano solo a scappare”,avrebbe affermato. Invece sul perché non ci fossero cartello catarifrangenti ha spiegato: “Non mi ricordo della loro presenza, li avevo incollati con un nastro biadesivo ma si staccavano facilmente al passaggio delle persone. Ho controllato e anche in questo palazzo in cui siamo oggi c’è lo stesso problema: si scollano anche qui”.

Deciso a far chiarezza il legale della famiglia di Sofia Donadio, ferita quella notte. “Oggi dobbiamo capire di più sul sovraffollamento del locale e sulla somministrazione degli alcolici ai minori”, ha spiegato Fabrizio Ventimiglia. Partecipe alla indagini la Procura di Roma, che ha sequestrato i telefoni dei ragazzi ricoverati al Niguarda di Milano.

Foto del nostro partner QN