Un silenzio irreale e un dolore che travolge e ammutolisce. Sono arrivate a casa con volo un volo C-130 dell’Aeronautica militare le salme dei 16enni Riccardo Minghetti , Giovanni Tamburi, Chiara Costanzo, Achille Barosi ed Emanuele Galeppini, 17 anni. La 15enne Sofia Prosperi, Italo-Svizzera, farà rientro a Lugano.

Il veivolo è atterrato all’aeroporto di Linate accolto dai familiari, che si sono abbracciati in un pianto composto e straziante. Tutto il Paese piange sei ragazzi splendidi all’inizio della vita, i cui sogni si sono infranti la notte di Capodanno nel rogo del locale Le Constellation a Crans-Montana.

“L’Italia e le istituzioni sono vicine ai concittadini coinvolti in questa tragedia. Non sono stati soli per un attimo”, le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Mi pare che le autorità svizzere abbiano deciso di agire con fermezza”, ha precisato per quanto riguarda le indagini in corso sulla tragedia.