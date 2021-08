Covid, schizza al 9% l’occupazione delle terapie intensive: la Sardegna trema

Due punti in più in appena 24 ore. E la percentuale di occupazione delle terapie intensive in Sardegna schizza al 9%, pericolosamente vicina a quel 10% che, combinato con gli altri parametri, fa scattare la zona gialla. L’isola si aggrappa così all’unica cifra che in questo momento le garantisce la permanenza in zona bianca, ovvero la percentuale di occupazione dei posti letto nei reparti, ferma al 5%, avendo già da molto e abbondantemente superato la soglia dei 50 contagi ogni 100mila abitanti. Secondo una indagine commissionata dall’assessorato della Sanità Ats, il 99% dei ricoverati non è vaccinato.