Casi di positività al Covid a scuola, chiude la Ugo Foscolo di via Salvator Rosa

Disposta la chiusura temporanea e in via precauzionale della sede di Via Salvator Rosa della Scuola Ugo Foscolo. Il sindaco Paolo Truzzu, con propria Ordinanza n. 115 del 14.12.2020, ha disposto la chiusura, temporanea e in via precauzionale, per la sanificazione dei locali, per i giorni 15 e 16 dicembre 2020, dei locali scolastici della sede di Via Salvator Rosa della Scuola Secondaria Statale di 1° Grado Ugo Foscolo e la conseguente interruzione delle attività didattiche in presenza delle classi e dei rispettivi docenti.

Il provvedimento si è reso necessario a causa di alcuni casi di positività al Covid 19.