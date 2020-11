Covid, record di contagi in Italia: 40092 nuovi casi e 550 morti

È ancora in salita la curva epidemica in Italia: nuovo record di casi legati al Coronavirus nelle ultime 24 ore: 40902 (ieri erano 37978), a fronte del record anche di tamponi, 254908, cioè circa ventimila più di ieri. La percentuale positivi/tamponi segna un calo quasi impercettibile, passando dal 16,1 di ieri al 16,04% odierno. In diminuzione anche il numero dei morti, 550 oggi contro i 636 di ventiquattro ore fa. Le terapie intensive aumentano di 60 unità, sono oltre 30mila i ricoverati con sintomi da Covid in tutta l’Italia: 1041 in più per un totale di 30914. Gli attualmente positivi crescono di 28872 e arrivano a 663926. I guariti sono 399238, poco meno di dodicimila in più. Prima per contagi in un giorno, ancora, la Lombardia.

In Sardegna, l’ultimo bollettino mostra 623 nuovi contagi e quindici morti.