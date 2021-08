Covid, la proposta in Sardegna:”Tamponi e test rapidi gratuiti in farmacia per studenti e docenti”

Tamponi e test covid rapidi gratuiti in farmacia per studenti e docenti “come strumento strategico in più nella lotta quotidiana contro l’attuale emergenza pandemica”: la proposta di Francesca Congiu, esponente del Pd.

“L’imminente riapertura delle scuole pone dubbi e ansie circa la situazione vaccinati/non vaccinati, in relazione anche al problema del Green Pass e alla attuale “non obbligatorietà della vaccinazione”.

La Sardegna – spiega Congiu – potrebbe prendere esempio dalla Regione Toscana, pioniera e virtuosa nella sua scelta di stipulare una collaborazione con Federfarma (l’associazione delle farmacie private) e Cispel ( quella delle farmacie pubbliche) per l’effettuazione di tamponi antigenici rapidi, test salivari a studenti e familiari.

La recente legge di bilancio autorizza infatti le farmacie, tra le altre cose, ad effettuare tamponi antigenici rapidi e test salivari.

La Regione Sardegna potrebbe quindi siglare un accordo con le organizzazioni sindacali delle farmacie, volto a potenziare l’attività di screening pandemico, concentrandosi su un settore particolarmente sensibile come è quello della scuola. Si darebbe all’intero settore scolastico la possibilità di usufruire di test antigenici rapidi gratuiti, rivolti non solo agli studenti, ma anche al personale che a vario titolo opera nelle scuole e nelle università”.

Uno strumento strategico in più nella lotta quotidiana contro l’attuale emergenza pandemica, quindi, “e si risolverebbe anche temporaneamente il problema dell’eventuale assenza di vaccinazione e Green Pass in taluni soggetti presenti nel personale scolastico”.