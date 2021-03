Covid, la crisi non risparmia i fiorai in Sardegna: “Mimose per l’8 marzo? Quest’anno niente ordini”

“Mimose per l’8 marzo? Per il momento non ci sono prenotazioni”. Ignazio Deiana, fioraio di Settimo San Pietro, a Radio Casteddu: “In questo periodo non sta andando molto bene non c’è un gran giro come quello di qualche anno fa. L’anno scorso avevo degli ordini, poi, con il decreto di Conte, abbiamo perso veramente parecchio.

Quest’anno, invece, di ordini, per il momento, non ce ne sono, penso che compreranno all’ultimo momento.

Le prenotazione erano soprattutto da parte degli hotel che organizzavano i convegni sulla donna e, oggi, per via delle restrizioni, tutto ciò non c’è. Abbiamo perso il 90% quest’anno e non ho idea di come andrà a finire, siamo un po’ disorientati”.

Risentite qui l'intervista a Ignazio Deiana di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

