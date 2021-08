Covid in Sardegna, la curva cala con 220 contagi ma è allarme ricoveri e i morti oggi sono quattro. Su 3276 tamponi, 220 contagi rappresentano una frenata rispetto alle scorse settimane. Ma ci sono ben 13 ricoveri in più che spingono l’Isola a un passo dalla zona gialla. E 4 morti tutti nel Sud dell’Isola, uno aveva 68 anni. In Sardegna si registrano oggi 220 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 3276 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10883 test.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 27 ( stesso dato di ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 240 (13 in più rispetto a ieri).

7403 sono i casi di isolamento domiciliare (252 in meno rispetto a ieri).

Si registrano 4 decessi: 2 uomini, di 68 e 88 anni, e 1 donna, di 101 anni, residenti nella Provincia del Sud Sardegna, e 1 uomo di 75 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.