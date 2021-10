Covid in Sardegna, 30 nuovi contagi e altro balzo in avanti dei pazienti gravi in terapia intensiva. A sorpresa oggi aumentano i ricoveri, e continuano a salire quelli in terapia intensiva: stabili i ricoveri ordinari, per fortuna oggi nessun morto. Ma il Covid non è ancora ko.

In Sardegna si registrano oggi 30 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 2151 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3216 test.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 17 (2 in più rispetto a ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 100 (nessuna variazione rispetto a ieri).

1673 sono i casi di isolamento domiciliare (36 in meno rispetto a ieri).

Non si registrano decessi.