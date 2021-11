Covid, ecco il piano del Governo per salvare il Natale: green pass solo per i vaccinati

Un piano per salvare il Natale. E soprattutto per salvare i cittadini italiani dalla quarta ondata di Covid: l’ultimo allarme è per gli under 12, che non essendo vaccinati sono più esposti. Al momento la strategia del governo prevede le consuete ordinanze per fissare le fasce di popolazione target e lascia alle singole Regioni l’attuazione delle vaccinazioni. che sono la priorità. “La protezione del vaccino – ha ricordato il professor Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss – cala dopo sei mesi, per questo è fondamentale la terza dose”. Green pass, stretta in arrivo? C’è dibattito sulla ipotesi – che però spacca il governo – se concedere il Green pass solo a vaccinati e guariti. La Lega è contraria, il ministro Speranza sarebbe favorevole. Con lui anche il Pd. Cauto M5s.

Tutta la notizia su https://www.quotidiano.net/cronaca/spinta-ai-vaccini-e-stretta-sui-pass-il-piano-per-evitare-nuovi-lockdown-1.7028441.