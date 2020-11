Covid, crescono i contagi in Italia: 37242 nuovi casi e 699 morti

Sono 37242 i nuovi casi di Covid-19 in tutta Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 36176,c’e dunque un rialzo superiore alle mille unità. E torna a crescere anche il rapporto tra nuovi positivi e tamponi eseguiti: 15,6 per cento rispetto al 14,4 di ieri. Aumentano anche i morti, seicentonovantanove, e anche i ricoverati con sintomi, +347 per un totale di 33957 letti occupati, negli ospedali, da malati Covid. Entrano in terapia intensiva 36 nuovi pazienti, per un totale di 3748. 238077 i tamponi processati tra ieri e oggi, ventiquattro ore fa erano stati 250186.

In Sardegna 581 nuovi casi e cinque vittime, con un totale di 595 ricoverati, sessantanove dei quali in terapia intensiva.