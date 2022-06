Covid ancora a forza mille in Sardegna nel sabato prima dell’estate

Nell’ultimo sabato prima dell’inizio ufficiale dell’estate, che si preannuncia come quella del riscatto dopo due anni altalenanti proprio a causa della pandemia, in Sardegna si registrano 1192 nuovi positivi al Covid su un totale, fra molecolari e antigenici, di 4632 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7, stesso numero di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 89, due in meno rispetto a ieri. 13532 sono i casi di isolamento domiciliare, 596 più di ieri. Si registra il decesso di un uomo di 83 anni, residente nella città metropolitana di Cagliari.