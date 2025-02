I residenti di un’intera palazzina di viale Caprera a Sassari hanno vissuto momenti di paura questo pomeriggio, quando un corto circuito ha danneggiato contemporaneamente gli impianti elettrici, idrici e del gas. Un ragazzo di 18 anni è stato colpito da una scarica elettrica proveniente dallo scaldabagno mentre stava per fare la doccia. Fortunatamente, il giovane è stato prontamente soccorso dal 118 e, dopo essere stato trattato sul posto, non ha riportato gravi ferite.

L’incidente ha causato fiammate e fumo provenienti dalle prese elettriche degli appartamenti e ha messo fuori uso tutti gli impianti del condominio. I circa 30 residenti, che vivono in un edificio di quattro piani, sono stati costretti ad abbandonare le loro abitazioni in attesa di verifiche e ripristino dei sistemi. I vigili del fuoco, insieme ai tecnici della Medea, ditta che gestisce la rete del gas, sono intervenuti per accertarsi che gli impianti non avessero subito danni ulteriori.

Le cause del corto circuito non sono ancora chiare, ma i danni sono stati significativi, costringendo i residenti a trovare sistemazioni alternative per la notte.