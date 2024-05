Corte Doglio si trasforma in un Giardino di Rose: arriva la Quinta Edizione del Doglio Flower Market

Palazzo Doglio si prepara ad accogliere la quinta edizione del Doglio Flower Market, firmato Sgaravatti, un evento imperdibile che si terrà domenica 26 maggio dalle ore 10 alle ore 15, nella suggestiva cornice della Corte. Quest’anno, l’evento celebrerà la “Regina dei Fiori”, la rosa, nelle sue varietà e colori più affascinanti. Un team di esperti sarà a disposizione dei visitatori per guidarli nella scelta della pianta più adatta alle loro esigenze, presentando anche le affascinanti rose damascena e centifolia, rinomate per la loro fragranza e utilizzate nella creazione di profumi esclusivi. Oltre alla mostra mercato, il Doglio Flower Market offrirà un programma ricco di attività tematiche per appassionati, curiosi e, naturalmente, per i piccoli! Tra le novità di quest’anno, spicca la Cocktail Class Floreale, un’esperienza unica che condurrà i partecipanti in un viaggio sensoriale tra i fiori della rosa, dell’hibiscus, della lavanda e del sambuco, alla scoperta della Mixology floreale. Presso l’American Bar di Palazzo Doglio, i partecipanti potranno imparare l’arte della creazione di cocktail attraverso infusi e tecniche shaker. Un’altra novità, riguarda la collaborazione con MISS BEE, un’azienda del territorio impegnata nella produzione di miele e nella sensibilizzazione sull’importanza delle api per l’ecosistema. In occasione della quinta edizione del Doglio Flower Market verrà presentato il “MISS BEE KIDS LAB”, un laboratorio per bambini che esplorerà l’apicoltura e la vita delle api attraverso un’arnia da osservazione.

I bambini avranno l’opportunità di scoprire il lavoro dell’apicoltrice, comprendere come si vesta e cosa faccia un’ape durante la giornata, il tutto attraverso coinvolgenti attività ludico-teatrali. Genitori e figli potranno partecipare contemporaneamente alla Cocktail Class Floreale e al laboratorio sulle api, entrambi programmati per le ore 11. Inoltre, nella Corte di Palazzo Doglio, sarà presentato uno showcase curato daPepebianco, che esibirà una selezione di cappelli a tema floreale, realizzati a mano con fibre naturali, ispirati dalla tradizione milanese dei copricapi di Orticola. Infine, a partire dalle ore 12, l’Executive Chef dell’Osteria del Forte, Alessandro Cocco, proporrà un fuori menù “floreale” che delizierà i palati più curiosi. Il Doglio Flower Market è un’iniziativa congiunta di Palazzo Doglio e Sgaravatti Group, premiato con il riconoscimento d’onore Euroflora 2022. Un’esperienza unica nel suo genere, curata con passione e dedizione da Rosi Sgaravatti, nominata Cavaliere del lavoro dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sarà un’occasione straordinaria per trascorrere una domenica immersi nei colori e nei profumi del fiore, nel cuore della città. Per partecipare alla Cocktail Class Floreale ed al MISS BEE KIDS LAB, è obbligatoria la prenotazione che si può effettuare direttamente online sul sito di Palazzo Doglio, tramite la sezione dedicata ai voucher. Per maggiori informazioni e prenotazioni, potete visitare il sito di Palazzo Doglio o scrivere una mail a [email protected]