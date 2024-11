Corse sfrenate per le vie del centro a Pirri, cittadini in difficoltà

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

In via Argiolas, via delle Ginestre come via Santa Rosalia, “corrono come matti”. Scambiano le strade per un circuito di Formula 1 mettendo a serio rischio l’incolumità dei passanti: sono gli automobilisti indisciplinati, coloro che hanno sempre fretta anche se il limite di velocità impone di non superare 30 chilometri orari. Si susseguono le lamentele dei cittadini che, esasperati, invocano un maggior controllo da parte delle forze preposte: “dissuasori e più multe”, ma “anche telecamere” per riprendere chi non rispetta il codice stradale. “A piedi si rischia la vita ogni volta” espone un altro residente. La bandiera a scacchi immaginaria sventola anche in via Tamburino Sardo, “e se si prova a far cenno con la mano di rallentare ci becchiamo anche insulti” spiegano ancora i cittadini.

Le norme per la sicurezza stradale sono ben note, ciò che a volte manca è solo il buon senso e la memoria verso chi ha macchiato l’asfalto di sangue, proprio a causa di una guida al volante non consona.