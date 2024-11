Corse sfrenate e sorpassi azzardati a Capoterra: “Non è la strada pericolosa, se si guida con giudizio”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’ultimo caso riguarda un automobilista che ha dovuto fare i conti, nella nuova deviazione di fronte a Su Loi, con chi ha pensato male di superare, quasi in curva, nonostante l’arrivo di due vetture nella corsia invasa: “Abbiamo rischiato un frontale”. E non è l’unico caso: “Ho visto in più occasioni fare inversione in curva verso Frutti D’oro uscendo da Rio alta anziché invertire il senso di marcia nella rotonda di Su Loi” spiega un altro cittadino.

“Installare dissuasori sarebbe auspicabile per evitare incidenti a causa di irresponsabili al volante”.

C’è chi invoca anche le telecamere “in quel tratto di strada”. E “dall’uscita di via Genovesi alcuni tagliano per non arrivare alla rotonda, l’altro giorno si è rischiato l’impatto con chi arrivava dalla 195. Percorrere 300 metri in più? No, troppo faticoso, evidentemente, e viene messa a rischio la vita, soprattutto quella degli altri”.

La cronaca degli ultimi giorni racconta di incidenti mortali che sono costati la vita anche a diversi giovani, strade trafficate, durante la notte la visibilità è decisamente ridotta e la mattina può essere il sole a ostacolare la guida: tanti motivi, insomma, che devono indurre a guidare, ancor più, con maggiore prudenza perché, a volte, basta veramente un attimo e tutto può finire, irrimediabilmente.