Sono i residenti che protestano e che mettono in evidenza un fenomeno preoccupante, ossia quello di chi guida senza regole e spinge troppo l’acceleratore. “È diventato pericoloso inoltrarsi in quelle vie dopo le 21 e il discorso continua fino a tarda notte” spiegano i residenti. Non contenti dei rettilinei, inoltre, i piloti non autorizzati arrivano sino alle rotatorie per compiere gimkane spericolate. E se per gli altri automobilisti in strada è un pericolo, per i pedoni non va meglio: “In corso Asia, a tutte le ore corrono come matti, non lasciano passare nemmeno sulle strisce pedonali”.

Una situazione di potenziale pericolo, insomma, causata da chi ignora il buon senso e il rispetto delle più basilari norme stradali e che, se non arrestata, potrebbe degenerare in qualcosa di ben più grave.