Travolto mentre attraversava sulle strisce pedonali da una Fiat Panda che non ha accennato alcuna frenata, il che dimostra che probabilmente l’automobilista alla guida non ha proprio visto il malcapitato. E’ successo a Nuoro, in viale Trieste, a un corriere travolto proprio mentre stava attraversando con un pacco in mano da consegnare.

Soccorso, l’uomo è stato immediatamente trasportato al San Francesco.