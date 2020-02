“Correndo a is Cioffus”, grande festa domenica prossima sui sentieri incantati di Capoterra

”Atletica Capoterra” organizza per domenica prossima

01 MARZO 2020 una grande festa sui sentieri grazie al

V Trail di Capoterra – ”Correndo a is cioffus”

Dai sentieri alla tavola come vuole la tradizione del Trail di Capoterra.

Dopo le fatiche sulla km 10, km 20 e km 35 si festeggerà in allegria la bellissima giornata.

A motori spenti potrete iniziare a mettere in fila le parole per ricomporre il vostro viaggio emotivo grazie al

Concorso TraiLetterario “Il Richiamo di Is Cioffus”.

In palio i bellissimi premi offerti dalla prestigiosa Barley – Birra artigianale

e l’avvincente guida scritta da uno dei più grandi conoscitori della Sardegna: Corrado Conca Edizioni Segnavia.

Scadenza iscrizioni: 28/02/2020

ISCRIZIONI

https://www.atleticacapoterra.it/trail-2020.html