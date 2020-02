Coronavirus, sos dei sindacati per i lavoratori dell’aeroporto di Elmas: “Subito misure di protezione individuale”

Richiesta urgente di incontro e richiesta di immediata disposizione per l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale per i lavoratori operanti nel sedime aeroportuale di Cagliari Elmas. La richiesta scatta da parte dei principali sindacati sardi, Cgil, Cisl e Uil in una nota diffusa questa sera: “Con l’aggravarsi, ora dopo ora, in Italia della situazione relativa al Coronavirus, pur evitando inutili e dannosi allarmismi, si richiede un incontro urgente al fine di definire protocolli condivisi di profilassi e verificare la predisposizione delle misure necessarie ed idonee alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori operanti nell’intero sedime aeroportuale di Cagliari. Contestualmente si sollecita la disposizione immediata di idonei dispositivi di protezione individuale per gli stessi lavoratori, anche soltanto in via precauzionale”.