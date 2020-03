Coronavirus, Solinas: “Il pagamento delle bollette di Abbanoa sarà posticipato”

Il pagamento delle bollette di Abbanoa sarà posticipato. L’ipotesi è allo studio in Regione. L’annuncio oggi del presidente della giunta Christian Solinas nel corso della quotidiana teleconferenza stampa. Il Governatore ha poi aggiunto che il funzionamento dell’app del “modello coreano”, quella che consente di georeferenziare i covid positivi, è pronto a partire. “Per ora tramite modalità volontaria”, ha aggiunto Solinas, “solo per chi accetta la propria georeferenziazione, attendiamo che il Garante ci autorizzi a farlo in maniera completa. Tra qualche giorno”, conclude, “daremo una dimostrazione pratica del tracciamento volontario”.

Per quanto riguarda le sperimentazioni sui farmaci il presidente ha parlato di “riflessioni in corso su Avigan” sul quale “non c’è certezza e potrebbe esserci il rischio di un effetto peggiore”. Minori insideie e maggiori probabilità di successo sembra presentare la sperimentazione dell’idrossiclorochina, ma per “l’assoluta tutela dei cittadini aspettiamo l’esito del parere del comitato scientifico”.