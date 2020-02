Un uomo di 80 anni è la sesta vittima del coronavirus. La vittima, di Castiglione d’Adda, in provincia di Lodi, è morta all’Ospedale Sacco di Milano. L’uomo era stato portato giovedì scorso con il 118 a Lodi in seguito a un infarto; il paziente che aveva una polmonite, è stato ricoverato in terapia intensiva al Maggiore, sottoposto al tampone, che poi è risultato positivo, e ricoverato al Sacco. CONTINUA A LEGGERE SU AGI.IT