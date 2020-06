Coronavirus, un uomo positivo a Serramanna

Caso di positività al COVID-19 a Serramanna. A darne notizia è l’ATS Sardegna che ha appena comunicato ufficialmente che un cittadino serramannese è risultato nuovamente positivo al coronavirus.

“Il cittadino in questione – spiega il comune – è già conteggiato nei 4 positivi che abbiamo comunicato nelle settimane scorse ed era stato dichiarato guarito a seguito dell’esito negativo di due tamponi. Ora, al terzo tampone, effettuato nel contesto di una visita specialistica non legata al coronavirus, risulta nuovamente positivo.

Le condizioni di salute del nostro concittadino non destano al momento particolare preoccupazione, per cui non è stato ritenuto necessario il ricovero ospedaliero, ma è stata disposta l’osservazione del periodo di quarantena presso il proprio domicilio.

Si segnala che sono stati attivati tutti i protocolli previsti e che la situazione è costantemente monitorata dalle Autorità preposte.

Questa vicenda deve ricordarci di non abbassare la guardia, particolarmente in questo momento di apparente distensione, pertanto invitiamo tutta la Comunità serramannese a perseverare nel rigoroso rispetto delle misure anti-contagio disposte dalle autorità nazionali, regionali e locali con coscienza, responsabilità e senza allarmismi”.