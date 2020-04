Coronavirus, muore a Sassari un uomo di Carloforte: aveva 69 anni

Carloforte piange la sua prima vittima legata al Coronavirus, si tratta di un uomo di sessantanove anni: c’è anche lui nella triste lista degli (attuali) ottanta morti sardi. La vittima soffriva di patologie pregresse. A confermare il decesso il sindaco tabarchino, Tore Puggioni: “Devo segnalare, purtroppo, il decesso di un nostro concittadino, morto ieri mattina a Sassari. Il nostro caro è stato ricoverato all’ospedale di Ozieri nel reparto di chirurgia il 21 marzo 2020, accompagnato dalla moglie, per un intervento urgente: aveva già da qualche tempo problemi seri di natura intestinale. All’ingresso in ospedale è stato sottoposto a tampone Covid-19 e l’esito è stato negativo. Da quel momento, per le regole ferree che esistono in questo periodo, la moglie è dovuta rientrare in quanto non poteva stare con lui. Per cui la moglie non ha avuto più contatti con lui dal 21 marzo 2020, ed è rientrata a casa”. Poi, l’improvviso peggioramento: “La situazione si è complicata, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Sassari e ieri mattina è deceduto. È stato sottoposto al tampone Covid-19 ed è risultato positivo”.

“È chiaro”, sottolinea Puggioni, “che il nostro concittadino ha contratto il virus, molto probabilmente ad Ozieri. La moglie che attualmente è ospite da suoi parenti fuori Carloforte, è stata sottoposta, per tutte le precauzioni del caso al tampone Covid-19, ma per evitare tutti i dubbi e le incertezze, in quanto dal 21 marzo è passato molto tempo, e soprattutto teniamo in considerazione che quando ha lasciato il marito in ospedale ad Ozieri, il marito è stato negativo al tampone. Le mie condoglianze alla consorte ed a tutti i suoi familiari. Come arriva l’esito del tampone fatto alla moglie, sarà mia cura comunicarlo subito, per una maggiore tranquillità e serenità di tutti. Ad oggi, nella nostra Isola, non registro nessun caso di Coronavirus, mi auguro di dirvi la stessa cosa anche domani. La strada è ancora dura, il risultato che tutti vorremmo ottenere , lo dobbiamo ancora conquistare”.