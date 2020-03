Coronavirus in Sardegna, c’è un’altra vittima: un uomo di Monti

Un altro morto per Covid-19 nell’Isola, stavolta si tratta di un uomo di 53 anni che era ricoverato da fine febbraio e che, sin da allora, aveva “gravi patologie per le quali sanitari avevano già dichiarato la sua situazione molto critica”. Il suo cuore ha smesso di battere oggi nel pomeriggio, nel reparto di Malattie infettive e tropicali di Sassari. A darne notizia è il comune di Monti, con il sindaco Emanuele Antonio Mutzu: ” in questo momento di dolore si richiede solo il silenzio, la preghiera e il rispetto”.