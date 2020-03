Coronavirus in Italia, oggi 349 nuovi morti e 2470 nuovi ammalati: ci sono anche 2749 guariti che sono in netto aumento

In Italia al 16 marzo è stato registrato un totale di 27.980 casi di coronavirus, in crescita di 3.233 casi rispetto alla giornata precedente (+13,1%). I decessi sono 2.158, 349 in più rispetto alla giornata precedente.

È l’ultimo bilancio comunicato dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Lo riporta l’Agi: “Sono 23.073 le persone attualmente malate (2.470 in più in un giorno) e 2.749 quelle guarite, con un aumento di 414 unità.1.851 persone sono in terapia intensiva, 179 in più rispetto alla giornata precedente”. Aumentano i morti ma come vedete nel grafico dell’Agi, iniziano a diminuire in proporzione i contagi.