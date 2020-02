Coronavirus e mascherine, l’esperto virologo: “Ecco quali sono quelle veramente efficaci”

Le mascherine adatte in caso di Coronavirus? Esistono, ma bisogna saper scegliere quelle giuste. A Cagliari e in Sardegna, sinora, non c’è nemmeno un caso accertato di contagio, ma tantissime persone hanno già acquistato una o più confezioni nelle farmacie, e almeno nei prossimi giorni sarà un’impresa trovarle in commercio. Ma, a prescindere dall’assenza di situazioni di emergenza nell’Isola, è utile capire quali siano le mascherine realmente efficaci. Matteo Bassetti, direttore della Clinica delle malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova e presidente della Società italiana terapia anti-infettiva (Sita), spiega al nostro giornale partner Quotidiano.net quali sono quelle davvero efficaci e quali, invece, non garantirebbero nessun tipo di effetto utile in caso di presenza del virus: “Quelle da chirurgo non servono a nulla”, a differenza di quelle “con il marchio Ffp2 o Ffp3”. Leggi l’articolo completo e con tutti i dettagli qui: https://www.quotidiano.net/cronaca/coronavirus-mascherine-1.5044138