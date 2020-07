Coronavirus, Conte: “Lo stato di emergenza sarà prorogato dopo il 31 luglio”

A margine della cerimonia per il funzionamento del Mose, il premier Giuseppe Conte ha anticipato che “ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza per il Coronavirus dopo il 31 luglio”, sottolineando che “serve per tenere sotto controllo il virus. Non è stato ancora deciso tutto, ma ragionevolmente si andrà in questa direzione”. La proroga infatti “è una decisione collegiale che va prese in Cdm”, ha sottolineato Conte, aggiungendo che “non dovete sorprendervi, se non fosse prolungato non avremmo i mezzi necessari per intervenire, anche su territori circoscritti”. La notizia completa qui: https://www.quotidiano.net/cronaca/coronavirus-stato-emergenza-prorogato-1.5308262