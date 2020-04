Coronavirus, c’è finalmente uno spiraglio: “Forse le prime uscite tra qualche settimana, prima di maggio”. Ora il governo diventa possibilista: “Tra qualche settimana forse sarà possibile cominciare a uscire, con precauzioni, intendo con le mascherine, forse prima dell’inizio di maggio”. Lo ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri rispondendo sui ‘tempi del ritorno alla normalità’ durante il programma Centocittà su Rai Radio1. Intanto si attendono i dati di oggi su contagi e morti per capire se la curva del virus ha finalmente imboccato davvero la parabola discendente. Per ora, ovviamente, divieti confermati sino al 13 aprile ed è vitato uscire se non per comprovati motivi di urgenza. Vietate anche tutte le gote e gli spostamenti di Pasqua e Pasquetta.